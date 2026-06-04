"Герасимов добряче вливає дурню": ЦПД висміяв заяви Путіна про “просування” на фронті

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов / © Getty Images

Реклама

Заяви російського очільника Володимира Путіна щодо нібито щоденного просування військ РФ у Запорізькій області є дезінформацією від начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про це 4 червня.

Він різко відреагував на заяву російського диктатора про щоденне «кілометрове просування» в Запорізькій області.

Реклама

За словами Коваленка, такі заяви можуть свідчити про те, що російське військове керівництво подає Кремлю викривлену інформацію про ситуацію на фронті.

«Судячи з “поінформованості” Путіна щодо фронту та заяв про щоденне “кілометрове просування” в Запорізькій області, можна зробити висновок, що Герасимов добряче вливає Путіну у вуха дурню і постійно бреше», — написав він.

Коваленко також іронічно згадав попередні російські заяви про нібито захоплення українських міст.

«У стилі “взяли Куп’янськ”», — додав керівник ЦПД.

Реклама

На його думку, дивує те, що Кремль продовжує покладатися виключно на внутрішні доповіді, ігноруючи реальну інформацію.

«Це яким фантомасом треба бути, щоб не користуватися інтернетом, а лише брехливими зведеннями», — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, Герасимов доповідав Путіну про захоплення, зокрема. Куп’янська ще у листопаді 2025 року. Але окупантам досі не вдалося взяти місто під свій контроль.

Також додамо, що 4 червня серед численних заяв, які зробив Путін, була й про те, що його армія захопила всю Луганщину та понад 80% Донеччини.

Реклама

Новини партнерів