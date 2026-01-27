- Дата публікації
Герасимов “звільнив” населений пункт, до якого окупанти навіть не дійшли: реакція ЗСУ (карти)
У ЗСУ прокоментували чергові заяви Герасимова про «успіхи» на фронті, зауваживши, що начальнику російського Генштабу «потрібен нарколог».
Російське військове керівництво продовжує жити у вигаданій реальності. Цього разу начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про нібито захоплення стратегічно важливого селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області.
Українські військові миттєво відреагували на цей фейк, опублікувавши офіційну заяву на каналі Угруповання об’єднаних сил.
Реакція ЗСУ: «Допоможуть наркологи»
У Збройних силах наголосили, що заяви окупантів не мають нічого спільного з реальністю.
«Куп’янськ-Вузловий не тільки не перебуває під контролем загарбників, а навіть не дотичний до безпосередньої лінії зіткнення», — йдеться у повідомленні.
Військові не втрималися від іронії, коментуючи «успіхи» ворога:
«Угруповання об’єднаних сил не припиняє дивуватися здатності російських генералів не лише перебільшувати свої здобутки, а й вигадувати їх з нуля. Принагідно нагадуємо, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, зокрема й наркологів».
Що кажуть карти та аналітики
За даними «Агентство. Новости», Герасимов зробив цю заяву під час інспекції угруповання військ «Захід». Він стверджував, що селище «звільнене», а війська РФ там «здійснюють зачистку».
Проте об’єктивні дані свідчать про інше:
За мапою DeepState, відстань від Куп’янська-Вузлового до найближчих позицій росіян становить щонайменше 10 км по прямій.
Аналітики Blackbird та американського Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують: населений пункт повністю під контролем України, і до нього не підійшла навіть «сіра зона».
Шок навіть у Z-пабліках
Брехня Герасимова виявилася настільки очевидною, що її не змогли проігнорувати навіть російські пропагандисти.
Z-канали, які зазвичай підтримують агресію, визнали недостовірність слів свого начальника Генштабу.
«Ми, напевно, підемо покуримо після такої красивої доповіді. Мовчки», — відреагував один із популярних російських воєнкорів. Інші ж назвали це «закрасами» (малюванням неіснуючих перемог на карті), які вводять в оману керівництво Кремля.
Нагадаємо, Куп’янськ-Вузловий розташований приблизно за п’ять кілометрів на південь від Куп’янська. Герасимов доповідав Путіну про захоплення Куп’янська ще у листопаді 2025 року. Але окупантам досі не вдалося взяти місто під свій контроль