Герасимов “звільнив” населений пункт, до якого окупанти навіть не дійшли: реакція ЗСУ (карти)

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов збрезав про захоплення Куп’янська-Вузлового / © Associated Press

Російське військове керівництво продовжує жити у вигаданій реальності. Цього разу начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про нібито захоплення стратегічно важливого селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області.

Українські військові миттєво відреагували на цей фейк, опублікувавши офіційну заяву на каналі Угруповання об’єднаних сил.

Реакція ЗСУ: «Допоможуть наркологи»

У Збройних силах наголосили, що заяви окупантів не мають нічого спільного з реальністю.

«Куп’янськ-Вузловий не тільки не перебуває під контролем загарбників, а навіть не дотичний до безпосередньої лінії зіткнення», — йдеться у повідомленні.

Військові не втрималися від іронії, коментуючи «успіхи» ворога:

«Угруповання об’єднаних сил не припиняє дивуватися здатності російських генералів не лише перебільшувати свої здобутки, а й вигадувати їх з нуля. Принагідно нагадуємо, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, зокрема й наркологів».

Що кажуть карти та аналітики

За даними «Агентство. Новости», Герасимов зробив цю заяву під час інспекції угруповання військ «Захід». Він стверджував, що селище «звільнене», а війська РФ там «здійснюють зачистку».

Проте об’єктивні дані свідчать про інше:

За мапою DeepState, відстань від Куп’янська-Вузлового до найближчих позицій росіян становить щонайменше 10 км по прямій.

© Deepstatemap

Аналітики Blackbird та американського Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують: населений пункт повністю під контролем України, і до нього не підійшла навіть «сіра зона».

Карта BlackBird

Карта Інституту вивчення війни / © Інститут вивчення війни (ISW)

Шок навіть у Z-пабліках

Брехня Герасимова виявилася настільки очевидною, що її не змогли проігнорувати навіть російські пропагандисти.

Z-канали, які зазвичай підтримують агресію, визнали недостовірність слів свого начальника Генштабу.

«Ми, напевно, підемо покуримо після такої красивої доповіді. Мовчки», — відреагував один із популярних російських воєнкорів. Інші ж назвали це «закрасами» (малюванням неіснуючих перемог на карті), які вводять в оману керівництво Кремля.

Нагадаємо, Куп’янськ-Вузловий розташований приблизно за п’ять кілометрів на південь від Куп’янська. Герасимов доповідав Путіну про захоплення Куп’янська ще у листопаді 2025 року. Але окупантам досі не вдалося взяти місто під свій контроль