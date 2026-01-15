Герой мему "Мені нравиться, як воно горить" мобілізувався до ЗСУ (відео)

«Полтавський палій» Віталій Чепурко / © скриншот з відео

Легендарний «полтавський палій» Віталій Чепурко, чия фраза про пожежі стала культовим мемом, офіційно підтвердив свій вступ до лав Збройних сил України. Чоловік записав відеозвернення просто з навчального центру.

Відповідне відео поширив полтавський паблік.

«Ви запитаєте, куди зник палій. Нікуди я не зникав. Я пішов добровільно служити в лави ЗСУ. Поки ще навчань нема. Складу присягу і буду вчитись воювати проти… ну ви зрозуміли, проти кого», — розповів у зверненні Чепурко.

«Полтавський палій» — хто це такий?

Під прізвиськом «полтавський палій» відомий мешканець Полтави Віталій Чепурко. Він набув сумнівної слави після серії підпалів у місті та завдяки фразі, яка згодом перетворилася на Інтернет-мем: «Мені нравиться, як воно горить…».

Чоловік займався підпалами вхідних дверей у багатоквартирних будинках, після чого швидко зникав з місця події. За наявною інформацією, лише 2007 року він підпалив щонайменше 28 дверей.

Після затримання правоохоронці поцікавилися мотивами його дій. Відповідь Чепурка зафіксували на відео, яке згодом широко розійшлося Мережею. На записі він пояснює свої вчинки так: «Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтяться, пожарки приїжджають. Люди в шоці, очі аж вилазять у них. А мені це по приколу: дивлюся, як вони бігають, суєтяться, намагаються руками загасить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся».

З відкритих джерел відомо, що раніше чоловік неодноразово відбував покарання за крадіжки. Після серії підпалів 2011 року суд призначив йому 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Після звільнення з місць ув’язнення Чепурко заявляв про намір змінити своє життя.

Нагадаємо, у січні цього року у Полтаві поліція затримала Чепурка після анонімного дзвінка з погрозами розпочати нову серію підпалів квартир. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство, водночас наголосивши, що реальних випадків загорянь не зафіксовано.