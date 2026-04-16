Реклама

Новим командувачем Оперативного командування «Схід» став генерал-майор Віктор Ніколюк — військовий із бойовим досвідом та званням Героя України.

Про це повідомляють джерела в Генеральному штабі ЗСУ, передає «Главком».

На цій посаді він змінив бригадного генерала Дмитра Братішка. ОК «Схід» відповідає за оборону значної частини території України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської та Харківської областей. Штаб командування розташований у Дніпрі.

Реклама

Хто такий Віктор Ніколюк

Віктор Ніколюк має багаторічний досвід служби у Збройних силах України. Він народився 1975 року на Кіровоградщині, здобув військову освіту в Харківському танковому училищі, а згодом — у Національному університеті оборони України.

За час кар’єри Ніколюк пройшов шлях від командира підрозділів до керівних посад у війську. Він очолював 92-гу окрему механізовану бригаду, працював начальником штабу 93-ї ОМБр, а також керував 169-м навчальним центром «Десна».

В період 2021-2023 років він був командувачем Оперативного командування «Північ». Саме під його керівництвом українські сили стримували наступ російських військ на Чернігівщині у перші місяці повномасштабного вторгнення.

Від початку війни, 2022 року, Ніколюк перебував у Конотопі та координував дії оборонців на північному напрямку, беручи участь у бойових операціях. За ці заслуги у березні 2022 року йому було присвоєно звання Героя України.

Реклама

Після цього він обіймав посаду командувача Командування підготовки Сухопутних військ, а також працював у складі оперативно-тактичного угруповання «Донецьк». Наприкінці 2025 року очолив 20-й армійський корпус у межах реформування структури ЗСУ.

Призначення Ніколюка на посаду командувача ОК «Схід» відбувається на тлі продовження бойових дій на сході України, де зосереджені одні з найскладніших ділянок фронту.

Минулого року йшлося про те, що у командуванні оперативно-тактичного угруповання військ «Донецьк» відбулися зміни. Бригадний генерал Олександр Тарнавський залишив свою посаду, а генерал-майор Віктор Ніколюк, який до цього був начальником штабу цього ж угруповання, зайняв його посаду.