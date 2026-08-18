"Герої мають повертатися додому": в Україні перепоховали Євгена Коновальця (фото, відео)

Перепоховання Євгена Коновальця

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Сьогодні на Національному військовому меморіальному кладовищі поблизу Києва відбулося перепоховання останків Євгена Коновальця — полковника Армії УНР та засновника Організації українських націоналістів (ОУН), а також творця Січових Стрільців, найбоєздатнішого підрозділу УНР.

На місці подій перебувала кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

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Під Києвом відбулося перепоховання Євгена Коновальця: фото та відео

На перепоховання зібралися десятки людей — військові, духівництво, українські політики та посадовці.

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Очільник МЗС Андрій Сибіга подякував іноземним дипломатам за повернення останків Євгена Коновальця і побажав, аби всі українські герої поверталися додому.

Військові винесли труну з останками героя та розгорнули над нею український прапор. Після вшанування пам’яті заграв гімн України.

Після цього відбувся чин благословення і освячення.

Дата публікації 09:31, 18.08.26 Кількість переглядів 14 В Україні урочисто перепоховали засновника ОУН Євгена Коновальця

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доля Євгена Коновальця була героїчною і трагічною водночас:

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«Мов символ всього того періоду нашої історії. Коновалець народився в часи, коли на українській землі панували чужі держави та імперії. Усе свідоме життя він боровся за те, щоб Україна добилась реальної незалежної сили. Він боровся вчинками. Переконував силою висновку. І мислив тоді реалістично, коли багатьом було зручніше залишатися в полоні тих чи інших химер».

Євген Коновалець виступав за те, що сильна держава потребує сильної армії. Його звитяги і досвід досі надихають українських воїнів. Зеленський додав, що на превеликий жаль тоді в українських діячів забракло мудрості, єдності і сили, аби побудувати справжні зв’язки зі світом.

«Але час в Україні настав. Ми захистили Незалежність в країні і право бути собою. Вже ніхто не прибере з Києва синьо-жовті прапори. Тільки наша держава, тільки Україна обиратиме собі національний шлях».

Зеленський додав, що зараз, пам’ятаючи українську визвольну боротьбу, українці точно знають, яких помилок не можна допускати і на чому потрібно зосереджуватися.

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«Полковник Коновалець повернувся саме в ту Україну, заради якої він боровся і якої хотів. Україна сильна, суверенна, самостійна, яка шанує, розвиває свою армію, одну з найміцніших, не тільки у Європі, а й у світі, у якої на шевронах наш герб, наш тризуб. Україна, яка стала творцем власної історії».

Зеленський наголосив, що цими днями Київ наповнюється особливим значенням через повернення полковника. За цим, за його словами, стоїть непроста робота великої команди та зусилля всіх, хто захищає й береже українське.

Окремо президент висловив вдячність українській громаді в Канаді, зокрема Українському національному об’єднанню та всім патріотам, які десятиліттями берегли пам’ять про Коновальця і місце його поховання. Також він подякував усім у країні, хто об’єднався заради вшанування національної історії, командам офісу, історикам, дипломатам і сотням небайдужих людей, для яких повернення полковника в Україну було справою честі.

Зеленський зауважив, що багато видатних українських постатей досі спочивають поза межами батьківщини, і запевнив, що держава зробить усе можливе, аби повернути на рідну землю кожного і кожну зі справжніх українських героїв. Він назвав це благородною метою та обов’язком перед тими, хто воював за незалежність країни.

Насамкінець президент віддав шану полковнику Євгену Коновальцю та усім українським героям.

До Києва привезли годинник і паспорт Євгена Коновальця

Нагадаємо, 2017 року до Музею революції 1917–1921 років, що розташований у Будинку вчителя в Києві, передали з архіву Організації українських націоналістів особисті речі й документи полковника армії УНР Євгена Коновальця.

Серед цінних експонатів — паспорт та годинник, який зупинився на часі смерті діяча під час його вбивства. Понад 70 років ці реліквії зберігали голови ОУН, передаючи їх у спадок, аж поки з Канади вони не потрапили до України після проголошення її незалежності.

Експозицію символічно розмістили в будівлі, де 100 років тому працювала Центральна Рада, і куди Коновалець особисто заходив на наради до Грушевського та Винниченка. Саме під час революції він зумів організувати перші підрозділи Січових стрільців, які стали взірцем боєздатності, виконували функції національної гвардії з охорони урядових будівель і згодом увійшли до складу першої української армії.

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