"Тату, я вагітна!": Умєров показав щемливі кадри обміну полоненими

Обмін полоненими 19 червня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Сьогодні, 19 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися тяжко поранені та тяжко хворі.

Про це написав керівник Міністерства оборони України Рустем Умєров.

Дата публікації 16:36, 19.06.25 Кількість переглядів 11 Умєров показав щемливі кадри обміну полоненими

Як зазначив Умєров, всі вони потребують медичної допомоги та реабілітації, яка буде їм невідкладно надана у профільних медичних закладах.

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“Пам'ятаємо про шкірного і заберемо шкірного”, — наголосив керівник Міноборони.

Нагадаємо, Україна 19 червня повернула групу своїх громадян з полону РФ. В межах нового етапу великого обміну додому повернулися тяжкохворі та поранені військовослужбовці.

Як повідомив очільник Ігор МВС Клименко, серед звільнених — військовослужбовці сержантського та рядового складу. Це прикордонники та нацгвардійці, які мужньо тримали оборону на чотирьох різних напрямках. Більшість з них потрапили у полон ще у 2022 році, один захисник — у 2024-му. Для цих воїнів, які пережили складні випробування, тепер починається новий етап: реабілітація, лікування та відновлення.

За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, додому повертаються оборонці ЗСУ, зокрема воїни ТрО, морської піхоти, десантно-штурмових та мотопіхотних підрозділів, а також НГУ, ДПСУ. Серед них є ті, хто перебував у полоні з перших місяців повномасштабного вторгнення, тобто понад три роки. Найстаршому зі звільнених захисників 63 роки. Особливою подією стало повернення воїна, який сьогодні святкує свій 45-й день народження.

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