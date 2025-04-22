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Герої повертаються: шахтар ДТЕК, що боровся за Маріуполь, звільнений з полону
З російського полону повернувся шахтар компанії ДТЕК, який є одним із захисників Маріуполя.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«Шахтар ШУ Першотравенське повернувся додому з російського полону. Напередодні Великодня-2025 відбувся один з найбільших обмінів полонених українських військових. Серед 277 звільнених захисників додому повернувся й наш колега – Владислав Половий», - йдеться в ньому.
Зазначається, що Половий працював учнем підземного гірника, а в 2020 році долучився до лав 36-ї бригади, яка захищала Маріуполь.
Також з полону було звільнено Дмитра Тіщенко з бригади «Азов». Він не був працівником ШУ Першотравенське, але його мати 14 років відпрацювала на шахтоуправління дільничним геологом.
«Колектив ШУ Першотравенське поділяє неймовірну радість разом з родинами, друзями та односельцями. Віримо в ЗСУ! Віримо в Перемогу України!», - підсумували в повідомленні.