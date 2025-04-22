Герої повертаються: шахтар ДТЕК, що боровся за Маріуполь, звільнений з полону

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Шахтар ШУ Першотравенське повернувся додому з російського полону. Напередодні Великодня-2025 відбувся один з найбільших обмінів полонених українських військових. Серед 277 звільнених захисників додому повернувся й наш колега – Владислав Половий», - йдеться в ньому.

Зазначається, що Половий працював учнем підземного гірника, а в 2020 році долучився до лав 36-ї бригади, яка захищала Маріуполь.

Реклама

Також з полону було звільнено Дмитра Тіщенко з бригади «Азов». Він не був працівником ШУ Першотравенське, але його мати 14 років відпрацювала на шахтоуправління дільничним геологом.

«Колектив ШУ Першотравенське поділяє неймовірну радість разом з родинами, друзями та односельцями. Віримо в ЗСУ! Віримо в Перемогу України!», - підсумували в повідомленні.