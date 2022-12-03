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Херсон без світла та заява Епіфінія про Києво-Печерську лавру: головні новини ночі 3 грудня 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
241
Час на прочитання
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Херсон без світла та заява Епіфінія про Києво-Печерську лавру: головні новини ночі 3 грудня 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 3 грудня 2022:

  • Херсон знову залишився без світла: що сталося. Читати далі –>
  • "Заклали один з наріжних каменів у міцну основу помісної церкви" - Епіфаній про Києво-Печерську лавру. Читати далі –>
  • У Держдепі розповіли, чи Байден таки готовий зустрітися з Путіним для переговорів про долю України. Читати далі –>
  • "Контрактники з США допомагають готувати хімічні провокації в Україні": яку дезінформацію поширює російська пропаганда. Читати далі –>
  • Війна, яку розпочала РФ, здійснює руйнівний вплив на українських дітей - ООН. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
241
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