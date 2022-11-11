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Херсон - це Україна: у Мережі запустили зворушливий флешмоб (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
1933
Час на прочитання
1 хв
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Херсон - це Україна: у Мережі запустили зворушливий флешмоб (фото)

Фото: ТСН.ua

Мережу заполонили херсонські кавуни.

Українські Телеграм-канали в п`ятницю, 11 листопада, запустили зворушливий флешмоб. Верховна Рада, Дія, ДСНС, ТСН, Укрзалізниця та інші на підтримку Херсона трохи змінили свої логотипи.

"Херсон - це Україна!", пишуть під фото в Мережі.

Нагадаємо, вранці місцеві мешканці вийшли до центру Херсона з жовто-блакитними прапорами зустрічати Збройні сили України. Люди, які перебували в російській окупації понад вісім місяців, не стримують емоцій.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно заявили, що Херсон повертається під контроль України.

© Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця
Фото: Дія / ©
Фото: Дія
Фото: Телеграм-канал
Фото: Телеграм-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами"
© Енергоатом
Фото: Енергоатом
© Верховна Рада України
Фото: Верховна Рада України
© Facebook/Патрульна поліція України
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

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Дата публікації
Перегляди
1933
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