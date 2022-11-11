Херсон - це Україна: у Мережі запустили зворушливий флешмоб (фото)

Мережу заполонили херсонські кавуни.
Українські Телеграм-канали в п`ятницю, 11 листопада, запустили зворушливий флешмоб. Верховна Рада, Дія, ДСНС, ТСН, Укрзалізниця та інші на підтримку Херсона трохи змінили свої логотипи.
"Херсон - це Україна!", пишуть під фото в Мережі.
Нагадаємо, вранці місцеві мешканці вийшли до центру Херсона з жовто-блакитними прапорами зустрічати Збройні сили України. Люди, які перебували в російській окупації понад вісім місяців, не стримують емоцій.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно заявили, що Херсон повертається під контроль України.
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