Херсон - це Україна: у Мережі запустили зворушливий флешмоб (фото)

Українські Телеграм-канали в п`ятницю, 11 листопада, запустили зворушливий флешмоб. Верховна Рада, Дія, ДСНС, ТСН, Укрзалізниця та інші на підтримку Херсона трохи змінили свої логотипи.

"Херсон - це Україна!", пишуть під фото в Мережі.

Нагадаємо, вранці місцеві мешканці вийшли до центру Херсона з жовто-блакитними прапорами зустрічати Збройні сили України. Люди, які перебували в російській окупації понад вісім місяців, не стримують емоцій.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно заявили, що Херсон повертається під контроль України.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Дія Фото: Телеграм-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами" Фото: Енергоатом Фото: Верховна Рада України Фото: Facebook/Патрульна поліція України

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