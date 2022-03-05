"Херсон - це Україна": у місті відбувається масова акція протесту проти російської окупації (фото, відео)

"Херсон - це Україна": у місті відбувається масова акція протесту проти російської окупації (фото, відео)

На вулиці вийшли сотні містян.

В Херсоні сьогодні, 5 березня, вібувається велелюдний мітинг на підтримку України.

Про це повідомляють очевидці в соцмережах.

Согодні людей вийшли на центрельну площу міста. Вони скандують: "Ганьба!", "Путін, геть!", "Херсон - це Україна!" та інше.

Людей не зупиняють навіть постріли.