Херсон не окупований, але росіяни хочуть створити живий щит із мирних людей, щоб вийти з міста

Херсон не окупований, але росіяни хочуть створити живий щит із мирних людей, щоб вийти з міста

Є ймовірність, що окупанти хочуть створити живий щит із мирних людей, аби вийти безпечно з Херсона, заявив голова області.

Херсон та область залишаються під контролем України, вони не окуповані. Водночас ворог переховується в місті від ЗСУ і робить диверсії.

Про це повідомив голова області Геннадій Лагута.

"Місто і область ніхто не окупував і не здав! За попередньою інформацією, окупанти переховуються у місті, аби ЗСУ їх не знищили. Також є ймовірність, що окупанти хочуть створити живий щит з мирних людей, аби вийти безпечно з Херсона", ­– зазначив Лагута.

За його словами, наразі в Херсоні горить вхід до будівлі ТРЦ "Фабрика". Підрозділи ДСНС не залучалися у зв’язку з неможливістю потрапляння до місця події.

"Російські загарбники продовжують ходити районами міста. Наразі в супроводі піхоти рухаються в районі автовокзалу", ­– додав голова області.

Зауважимо, раніше Херсонська обласна військово-цивільна адміністрація попередила, що влада, ЗСУ, тероборона, правоохоронці не проводять евакуацію населення. Жителів закликають не виходити з укриттів та не сідати до незнайомих автівок.

Внаслідок обстрілу багатоповерхівок у Херсоні 1 березня дві людини загинули та є поранені.