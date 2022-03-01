Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Херсон не окупований, але росіяни хочуть створити живий щит із мирних людей, щоб вийти з міста

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Херсон не окупований, але росіяни хочуть створити живий щит із мирних людей, щоб вийти з міста

facebook.com/kolykhaev.igor

Є ймовірність, що окупанти хочуть створити живий щит із мирних людей, аби вийти безпечно з Херсона, заявив голова області.

Херсон та область залишаються під контролем України, вони не окуповані. Водночас ворог переховується в місті від ЗСУ і робить диверсії.

Про це повідомив голова області Геннадій Лагута.

"Місто і область ніхто не окупував і не здав! За попередньою інформацією, окупанти переховуються у місті, аби ЗСУ їх не знищили. Також є ймовірність, що окупанти хочуть створити живий щит з мирних людей, аби вийти безпечно з Херсона", ­– зазначив Лагута.

За його словами, наразі в Херсоні горить вхід до будівлі ТРЦ "Фабрика". Підрозділи ДСНС не залучалися у зв’язку з неможливістю потрапляння до місця події.

"Російські загарбники продовжують ходити районами міста. Наразі в супроводі піхоти рухаються в районі автовокзалу", ­– додав голова області.

Зауважимо, раніше Херсонська обласна військово-цивільна адміністрація попередила, що влада, ЗСУ, тероборона, правоохоронці не проводять евакуацію населення. Жителів закликають не виходити з укриттів та не сідати до незнайомих автівок.

Внаслідок обстрілу багатоповерхівок у Херсоні 1 березня дві людини загинули та є поранені.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація