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Херсон обстріляли у першу річницю звільнення: пошкоджено будинок, двоє постраждалих

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Херсон обстріляли у першу річницю звільнення: пошкоджено будинок, двоє постраждалих

Звільнений від окупантів Херсон / Фото: Associated Press

Російські терористичні війська поцілили снарядом у багатоквартирний будинок.

У суботу, 11 листопада, в першу річницю звільнення Херсона, окупанти обстріляли центральну частину міста, поціливши снарядом в багатоквартирний будинок.

Як повідомили у Херсонській ОВА, внаслідок обстрілу поранення отримали дві місцеві мешканки.

Одну з поранених, 29-річну жінку, довелося госпіталізувати. У неї поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості.

Інша херсонка отримала легші поранення. У 53-річної жінки – контузія та травма ноги. “Потерпілій надали медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно”, - повідомили в ОВА.

Терористичного удару російська армія завдала близько 15:20.  

Нагадаємо, рік тому, 11 листопада 2022 року, ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області та місто Херсон. Про життя херсонців у звільненому місті йшлося в сюжеті ТСН.

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Дата публікації
Перегляди
123
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