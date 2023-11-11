Херсон обстріляли у першу річницю звільнення: пошкоджено будинок, двоє постраждалих

У суботу, 11 листопада, в першу річницю звільнення Херсона, окупанти обстріляли центральну частину міста, поціливши снарядом в багатоквартирний будинок.

Як повідомили у Херсонській ОВА, внаслідок обстрілу поранення отримали дві місцеві мешканки.

Одну з поранених, 29-річну жінку, довелося госпіталізувати. У неї поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості.

Інша херсонка отримала легші поранення. У 53-річної жінки – контузія та травма ноги. “Потерпілій надали медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно”, - повідомили в ОВА.

Терористичного удару російська армія завдала близько 15:20.

Нагадаємо, рік тому, 11 листопада 2022 року, ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області та місто Херсон. Про життя херсонців у звільненому місті йшлося в сюжеті ТСН.

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