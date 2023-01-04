Херсон обстріляли запальними снарядами: боєприпаси заборонені нормами міжнародного гуманітарного права

Стали відомі шокувальні подробиці обстрілу Херсона.

Про це повідомляють у місцевих соцмережах.

Запальні снаряди, якими країна-терорист обстріляла Херсон, використовуються для знищення особового складу, пошкодження озброєння та військової техніки, споруд та інших об'єктів.

До їх складу входить терміт та термітні склади, звичайний (білий) та пластифікований фосфор, електрон, лужні метали, а також суміш, яка самозаймається у повітрі.

Дія запального снаряда схожа на феєрверк. Коли снаряд розривається у повітрі, з нього вилітає безліч дрібних яскравих частинок, які повільно падають на землю. Температура горіння займистих елементів до 3000 °С

Використання цієї зброї проти України задокументовано ще у 2014 році під час війни на Донбасі.

Цей тип боєприпасів заборонено за нормами міжнародного гуманітарного права.

«Все, що потрібно знати про Росію», — йдеться у повідомленні.

Також у ніч на 4 січня 2023 року повідомляють про приліт у Херсоні.

За попередньою інформацією, ракети випустили росіяни з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі не озвучено. Інформація перевіряється.

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Обстріл Херсона

Окупанти вдарили по транспортному підприємству у Херсоні через це було пошкоджено десятки тролейбусів. Загалом на підприємстві було 20 тролейбусів, у всіх вибуховою хвилею вибило вікна.

Також росіяни обстріляли авторинок та будинки в Херсоні. Війська РФ традиційно били мирними населеними пунктами області.

До того ж у Херсоні росіяни обстріляли лікарню, де рятували дітей після попередніх обстрілів.

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