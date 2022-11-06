Херсон опинився без світла, окупанти звинувачують ЗСУ в "обстрілах" Каховської ГЕС

Електрика зникла також в кількох інших населених пунктах.
У тимчасово захопленому Херсоні повідомляюь про знеструмлення у всіх районах міста. Електрики також немає в селищі Комишани та Білозерці.
Про це повідомляють російські ЗМП.
"Світла немає по всьому місту, так. Чекаємо на інформацію, де що", - повідомляють пропагандисти з посиланням на представників "Херсонобленерго".
Втім, з яких причин відсутня електроенергія, окупани не повідомляють. До слова, місцеві Telegram-канали повідомляють про те, що в більшості районів міста зник ще й мобільний зв'язок.
Своєю чергою, "влада" Херсона звинуватила українські війська в "обтрілах" Каховської ГЕС. Нібито ЗСУ завдали ударів шістьма ракетами HIMARS, одна з яких потрапила до шлюзу греблі, є руйнування.
Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що у Херсоні окупанти розсилають повідомлення з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу. Мовляв, саме тому закликаюь якнайшвидше залишити правобережну частину міста. Повідомлення отримують абоненти російських мобільних операторів.
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