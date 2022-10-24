Херсон перебуває не на зв'язку: росіяни руйнують цифрову інфраструктуру міста

Заступник голови парламентського комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко (фракція «Слуга народу») заявив про відсутність зв'язку у тимчасово окупованому українському Херсоні.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Херсон зараз перебуває не на зв'язку, росіяни брешуть у публічному просторі про профілактичні роботи, які нібито проводяться в Херсоні. Судячи з того, що я чую від колег зв'язківців, росіяни і зрадники, руйнують цифрову інфраструктуру, яка колись була захоплена. Знімають обладнання, вивозять його за річку Дніпро, вирізають дроти, щоб після того, як місто буде звільнено, було вкрай важко відновити зв'язок", — йдеться у повідомленні.

Саме через це відсутня як мобільний, так і фіксований зв'язок.

"Також це може свідчити про те, що росіяни бояться, що коли вони намагатимуться відбивати наступ наших збройних сил України на місто, їх локації пересування та все інше передаватимуться мешканцями Херсона до збройних сил України", — додав Федієнко.

Після того, як ЗСУ звільнять місто, операторам доведеться відновлювати свої мережі в Херсоні.

22 жовтня 2022 року у тимчасово окупованому Херсоні почалися перебої з Інтернетом. Відключення Інтернету відбувається на тлі закликів окупантів евакуюватись із Херсона.

Ситуація у Херсонській області

Російський гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо раніше заявив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Росіяни вигадали, що такий "теракт" планують ЗСУ.

Генерал РФ Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном "непроста" і попередив про можливість прийняття "непростих рішень".

А депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зауважив, що російські окупанти почали вивозити майно та документи із Херсона.

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