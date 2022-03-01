Херсон - під обстрілами російських окупантів: горять житлові будинки, палає ТРЦ - відео

Жителів міста просять не ходити вулицями, а залишатися вдома в укритті.

Херсон перебуває під обстрілами російських загарбників. Внаслідок ворожих обстрілів горять житлові будинки та міські об'єкти.

Про це повідомляє мер Херсон Ігор Колихов.

"Допоможіть мені! Не ходіть вулицями, бережіть себе – це все, про що я прошу! Ми не військові! Але я утримуватиму місто і його життєдіяльність стільки, скільки зможу.

Якщо мене почують солдати РФ та їхнє керівництво. Я прошу: йдіть із нашого міста, припиніть обстріл мирного населення. Ви вже взяли все, що хотіли. У тому числі й людські життя. Бог вам суддя і йдіть у бік російського корабля. Херсон був і залишиться українським містом!", - написав мер міста.

Наразі не повідомляється про потерпілих.

Місцеві жителі надали "Суспільному" відео, на якому видно, як вони стверджують, що горить торгово-розважальний центр "Фарика".