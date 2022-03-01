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Херсон - під обстрілами російських окупантів: горять житлові будинки, палає ТРЦ - відео

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Жителів міста просять не ходити вулицями, а залишатися вдома в укритті.

Херсон перебуває під обстрілами російських загарбників. Внаслідок ворожих обстрілів горять житлові будинки та міські об'єкти.

Про це повідомляє мер Херсон Ігор Колихов.

"Допоможіть мені! Не ходіть вулицями, бережіть себе – це все, про що я прошу! Ми не військові! Але я утримуватиму місто і його життєдіяльність стільки, скільки зможу.

Якщо мене почують солдати РФ та їхнє керівництво. Я прошу: йдіть із нашого міста, припиніть обстріл мирного населення. Ви вже взяли все, що хотіли. У тому числі й людські життя. Бог вам суддя і йдіть у бік російського корабля. Херсон був і залишиться українським містом!", - написав мер міста.

Наразі не повідомляється про потерпілих. 

Місцеві жителі надали "Суспільному" відео, на якому видно, як вони стверджують, що горить торгово-розважальний центр "Фарика".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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