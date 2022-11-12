Херсон повертається до життя: влада міста та області вже повернулася до виконання своїх обов'язків

Щойно звільнений від російських окупантів Херсон вже повертається до життя: у місті запрацювала місцева влада.

До Херсона прибула місцева влада. Очільник ОВА Ярослав Янушевич, Національна Поліція та СБУ вже працюють в місті та області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

До міста прибули і приступили до виконання обов'язків військова адміністрація Херсонської області, військова адміністрація міста Херсона, військова адміністрація Херсонського району. Також приступили до виконання службових обов'язків Національна Поліція та Служба безпеки України", — розповів очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, близько 200 поліцейських вже працюють на території Херсона. Навколо та на території міста виставлені блокпости. Поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів.

Крім того, фахівці "Херсонобленерго" розпочали процес відновлення постачання електроенергії до звільненого Херсона. Наразі у щойно звільненому місті відновилася трансляція українського телебачення та радіо.

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