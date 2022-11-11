"Херсон продовжує дивувати трофеями": ЗСУ захопили дуже рідкісну російську БМП "Басурманин": фото

Українські військові під час контрнаступу на Херсон захопили російську бойову машину БМП-1АМ "Басурманин".

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

"Херсон продовжує дивувати трофеями. ЗСУ затрофеили дуже рідкісну БМП-1АМ "Басурманин". Це модернізація БМП-1 2018 з БМ від БТР-82А та двигуном УТД-20С1 на 300 к.с. Штучний продукт. Відомо про 14 знищених таких ББМ та 4 трофейні. Але, як відомо, трофеїв багато не буває", - йдеться у повідомленні.

За даними агентства Армія Inform, уперше росіяни продемонстрували "Басурманина" в 2018 році. На початку лютого 2022 року російське Міноборони анонсувало передачу у підрозділи Східного військового округу РФ "великої партії" вже модернізованих БМП-1АМ "Басурманин" від Рубцівського машинобудівного заводу.

Звільнення Херсонщини

У Херсонській області Збройні сили України продовжують витісняти російські війська з правобережжя Дніпра.

Сьогодні, 11 листопада, у центрі Херсона з'явився український прапор.

Генеральний штаб Збройних сил України вранці, 11 листопада, офіційно підтвердив визволення 12 населених пунктів на півдні.

10 листопада Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що на Херсонському напрямку від 1 жовтня Силам оборони вдалося відновити контроль над 41 населеним пунктом. Просування українських військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, звільнено до 1381 кв км теритрій.

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