Херсонців закликають не виходити з дому без потреби: у чому річ

Усі давно звикли до цинізму й жорстокості окупантів.

Так, 29 серпня, у День пам'яті загиблих захисників України, росіяни можуть посилити обстріли Херсона та прибережних населених пунктів області. Людям слід подбати про свою безпеку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Влада закликає жителів:

не виходити з дому без нагальної потреби;

користуватися правилом двох стін, якщо чутно вибухи або лунає сигнал повітряної тривоги;

ховатися у мобільному укритті у разі перебування на вулиці.

Нагадаємо, 28 серпня загарбники обстріляли житлові квартали та дитсадки на Херсонщині. Терористи вбили одну людину та поранили ще чотирьох.

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