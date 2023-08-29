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Херсонців закликають не виходити з дому без потреби: у чому річ

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Херсонців закликають не виходити з дому без потреби: у чому річ

Обстріл Херсона росіянами / Фото: ТСН.ua

Усі давно звикли до цинізму й жорстокості окупантів.

Так, 29 серпня, у День пам'яті загиблих захисників України, росіяни можуть посилити обстріли Херсона та прибережних населених пунктів області. Людям слід подбати про свою безпеку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

Влада закликає жителів:

  • не виходити з дому без нагальної потреби;
  • користуватися правилом двох стін, якщо чутно вибухи або лунає сигнал повітряної тривоги;
  • ховатися у мобільному укритті у разі перебування на вулиці.

Нагадаємо, 28 серпня загарбники обстріляли житлові квартали та дитсадки на Херсонщині. Терористи вбили одну людину та поранили ще чотирьох.

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Дата публікації
Перегляди
299
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