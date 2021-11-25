Херсонець вербував одеситів для перевезення нелегальних мігрантів: як працювала схема

Херсонець вербував одеситів для перевезення нелегальних мігрантів: як працювала схема

Затриманому загрожує до 12 років в'язниці.

Правоохоронці Одеської області викрили 32-річного раніше судимого херсонця у втягненні місцевих жителів у протизаконну діяльність за кордоном.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Як встановили у міграційній поліції Одещини, херсонець шукав людей у скрутному матеріальному становищі, які пройшли або готові пройти навчання з керування малогабаритними морськими суднами. Таких людей він переправляв в одну з країн ЄС до так званих роботодавців.

Однак замість легального працевлаштування, громадян залучали до діяльності, пов’язаної з перевезенням на яхтах до різних держав Європейського союзу нелегальних мігрантів.

Правоохоронці затримали вербувальника, тепер йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Зараз затриманий перебуває у СІЗО. Ведеться слідство.

Нагадаємо:

У Дніпропетровській області правоохоронці звільнили з трудового рабства 60 осіб. Члени банди вербували людей в різних областях України, після чого змушували їх працювати на сільськогосподарських угіддях. Банді, яка незаконно утримувала людей, загрожує до 15 років в'язниці.

правоохоронці Члени банди вербували людей в різних областях України, після чого змушували їх працювати на сільськогосподарських угіддях. Банді, яка незаконно утримувала людей, загрожує до 15 років в'язниці. А у Харківській області затримали пенсіонера, який вербував безхатьків для примусової праці. Чоловік поселив їх у будинку в селі і змушував безкоштовно працювати.

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