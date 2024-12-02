Херсонщина чи Запоріжжя: військовий експерт припустив, на якому напрямку фронту наступатиме ворог

Припущення про те, що ворог спробує форсувати річку Дніпро біля Херсонщини, ймовірні. Але це може бути відволікаючий маневр. Натомість окупанти можуть обрати для наступу Запорізький напрямок.

Про це в ефірі сказав військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Після 5 грудня, я думаю, це швидше буде Запорізький напрямок, де нетреба нічого форсувати", - висловився він.

Понад 60 відсотків усієї війни, що нині точиться на Оріхівсько-Токмацькому відтинку фронту - це битва безпілотників. Нічні бомбери 65-ої механізованої бригади показали знімальній групі ТСН свою роботу.

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