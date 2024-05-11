Херсонських кавунів цього року буде більше: в ОВА потішили прогнозом

Цього року у Херсонській області в п'ять разів збільшили площі під кавуни - порівняно з минулим роком.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, повідомляє "Укрінформ".

"Цьогоріч херсонських кавунів буде уп'ятеро більше", - наголосив Бутрій.

За його словами, якщо торік кавуни вирощували на площі 200 гектарів, то вже цього року її збільшили до тисячі гектарі. Наразі уже понад половину, а саме 570 гектарів - посадили у Високопільській, Бериславській, Дар’ївській, Херсонській та Музиківській громадах.

Нагадаємо, кавуни люблять затишок і багато сонця, тому варто вибирати місце на городі, яке відповідатиме цим вимогам. Де посадити кавуни, аби вони виросли великими та неймовірно солодкими - у матеріалі ТСН.ua.

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