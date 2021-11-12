Херсонський чемпіон з джиу-джитсу, який працює двірником у школі, вирушив на чемпіонат світу

Херсонський чемпіон з джиу-джитсу, який працює двірником у школі, вирушив на чемпіонат світу

На килим він вийде 15 листопада.

В дорозі до мрії. Херсонський чемпіон з джиу-джитсу Ігор Євтушенко, який у вільний від спорту час працює двірником у школі, вирушив на чемпіонат світу.

Як розповіли в ефірі ТСН.Ранок 12 листопада, наші кореспонденти провели його на потяг до Києва, звідки спортсмен полетить до Арабських Еміратів.

Змагатися буде у віковій категорії 45 плюс. На килим вийде 15 листопада. Знаменитим чоловік став після прохання про допомогу у Facebook. Аби поїхати на чемпіонат світу, йому довелося збирати гроші.

У дописі розповів, що працює у школі двірником, а після роботи тренується і навчає інших. Люди одразу відгукнулися, а після сюжету ТСН зі спортсменом зв'язалася ще й промоутерська компанія.

Новини України: херсонський чемпіон з джиу-джитсу Ігор Євтушенко вирушив на чемпіонат світу

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