Херсонський Гранд Каньйон: чим ваблять скелі і навіщо туристи їдуть до Станіслава

Херсонський Гранд Каньйон: чим ваблять скелі і навіщо туристи їдуть до Станіслава

Побачити дивовижні гірські пейзажі в нашій країні можна не тільки у Карпатах.

Гірські пейзажі в Україні можна побачити не лише в Карпатах. Є на півдні нашої країни неймовірні каньйони. Серед найцікавіших – "херсонські гори".

Кореспондентка ТСН.ua побувала в "українському Гранд Каньйоні".

Також читайте Цікаві маршрути всередині України та подорожі до екзотичних країн: як коронавірус змінив туризм

Гранд Каньйон - одне з наймальовничіших місць в Херсонській області. Розташований він між селами Станіслав і Олександрівка. Площа каньйону становить 600 га і є складовою ландшафтного заказника "Станіславський".

Місцеві жителі називають його просто "кручі". По суті, це глиняні обриви висотою 55 метрів.

Приїжджають сюди з різною метою: хтось хоче побути наодинці з природою, хтось влаштовує собі тут фотосесії. До речі, це місце стало дуже популярним серед молодят.

Читайте також: Карантинний відпочинок: в які міста України їдуть жителі країни

Саме сюди приїжджав Кузьма Скрябін знімати кліп на пісню "Місця щасливих людей". Музиканти зняли красиве відео на кручах над Дніпровською затокою, завдяки чому багато українців дізналися про існування херсонських гір.

Найближчим часом тут планують побудувати туристичну інфраструктуру.

Історія

Це місце славетне не тільки своєю красою, а й давньою історією. За даними археологів, на цій території розташоване так зване Станіславське городище - місця поселень минулих століть. Його площа становить понад 3 гектари.

Вважається, що в 12-11 століттях до нашої ери тут перебували поселення, що відносяться до епохи пізньої бронзи білозерської культури (назва походить від розташованого неподалік озера Білого).

У період від 6 століття нашої ери аж до 4 століття нашої ери територію херсонських гір займали поселення, що відносяться до Черняхівської культури.

Також є відомості про перебування на цій території козаків, про що свідчать кам'яні хрести XVIII сторіччя на місцевому кладовищі.

За даними істориків-краєзнавців, на цьому місці гетьман Богдан Хмельницький почав формувати війська для національно-визвольної війни. Місцеві до цього часу розповідають туристам легенду, що Богдан Хмельницький набирався енергії саме тут.



Більша частина історичної пам'ятки була знищена природними процесами через обвал вертикального берега лиману. А від початку 1990-х років там утворився глиняний кар'єр, який також знищив частину пам'ятки.

Щодо походження гірського ландшафту, у дослідників немає єдиної думки. Але майже всі сходяться на тому, що появу тамтешнього Гранд Каньйону зумовили геологічні процеси, пов'язані з діяльністю вітру, дощових і талих снігових вод.



Як дістатися

Автобусом від Херсона треба їхати до Станіслава. Кожну годину вирушає автобус з автостанції.



Машиною з Херсона їхати трасою Т1501 до Станіслава. Під час заїзду до селища треба повернути ліворуч.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання