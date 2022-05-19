"Хіба що крейсеру "Москва": в Укренерго висміяли заяву РФ використовувати електроенергію ЗАЕС

"Хіба що крейсеру "Москва": в Укренерго висміяли заяву РФ використовувати електроенергію ЗАЕС

У РФ заявили, що планують використовувати електроенергію ЗАЕС для того, аби постачати її в російську енергосистему. Україні ж окупаційна влада теж готова постачати електрику, але за оплату.

В Укренерго прокоментували відповідну заяву російської влади.

У Facebook енергорегулятор заявив, що використовувати електроенергію ЗАЕС для потреб РФ неможливо. Адже на це є ряд причин:

по-перше, ЗАЕС перебуває в українській мережі, під контролем українських спеціалістів, які уважно слідкують за безпекою.

по-друге, енергосистема України зараз не має фізичних зв'язків з енергосистемою Росії. Тому постачання електроенергії з українських електростанцій до країни-агресорки наразі фізично неможливе.

по-третє, будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС буде означати акт ядерного тероризму, і ті, хто створить таку загрозу, нестимуть відповідальність за це з усіма наслідками.

"Отже, оскільки українська мережа від'єднана від Росії та Білорусі, російські чиновники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру "Москва". Кажуть, у нього перебої з живленням і обмежена мобільність", - йдеться від повідомленні.

Разом з тим, в Укренерго вважають, що РФ робить такі заяви задля того, щоб дестабілізувати активні переговори з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України.

Нагадаємо, "Енергоатом" звільнив трьох працівників Запорізької атомної станції, які брали участь в акції "Безсмертний полк", організованій окупантами.

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