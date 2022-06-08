"Хіба що станеться диво": Кулеба поділився очікуваннями від саміту НАТО наприкінці червня

"Хіба що станеться диво": Кулеба поділився очікуваннями від саміту НАТО наприкінці червня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що передумов для "дива" щодо України на саміті НАТО в Мадриді наразі немає.

Сьогодні Україна обговорює з Іспанією формат участі у саміті НАТО. Однак "якихось потужних рішень", які НАТО може готувати щодо України, поки немає.

Про це Кулеба сказав під час брифінгу 8 червня.

"Моє реалістичне очікування від саміту НАТО - це те, що станеться диво. Якщо воно станеться - я буду щасливий. Поки що я передумов для цього не бачу. Я маю на увазі саме щодо позиції НАТО стосовно України", - зазначив міністр закордонних справ України.

Сьогодні Україна та Іспанія (яка прийматиме саміт) працюють над форматом участі Києва. Наразі з обох сторін існують певні обмеження, однак Кулеба запевняє, що їх вдасться подолати.

"Щодо формату участі України у саміті ми працюємо наразі з Іспанією, приймаючою державою, і визначаємося з оптимальним форматом, тому що у нас є певні обмеження, пов'язані з подорожами, у них є певні обмеження, пов'язані з позицією Угорщини. Якийсь формат придумаємо, щось відбудеться обов'язково", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде сприймати жодних сурогатних версій чи альтернатив щодо статусу кандидатства нашой країни у члени Європейського Союзу. За його словами, Україні потрібне лише чітке формулювання про статус кандидата у члени ЄС.

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