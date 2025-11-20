Гідрометцентр попереджає українців про різке погіршення погоди: які регіони охопить негода

Погода / © Pexels

Реклама

У найближчі дні в Україні прогнозується суттєве погіршення погодних умов, яке розпочнеться з туманів, а згодом призведе до значних снігопадів та ожеледиці на заході країни.

Про це пише ДСНС України.

Уже завтра, 21 листопада, вночі та вранці на всій території України, крім південних областей, очікується густий туман. Видимість становитиме 200–500 метрів, що відповідає I рівню небезпечності («жовтому»). Водіям та пішоходам рекомендується бути максимально уважними.

Реклама

Значне ускладнення погодних умов очікується 22 та 23 листопада у західних областях України. Очікується помірний, місцями значний сніг, утворення снігового покриву висотою 5-15 см, а на Львівщині та Івано-Франківщині — 20-30 см. Також налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

Окремо синоптики попереджають про складні умови в Карпатах, де прогнозуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с та хуртовини. Громадян закликають врахувати складні погодні умови при плануванні поїздок у західні регіони.

«За можливості, утримайтеся від далеких поїздок та перевірте стан свого автомобіля. Будьте обережні, плануйте свої поїздки з урахуванням прогнозу погоди та не нехтуйте правилами безпеки!», — зазначили в ДСНС України.

Раніше ми писали, що 21 листопада в Україні очікується помітне потепління. На більшості території температура повітря підвищиться до +9…+14°C.

Реклама

Також синоптик Іван Семиліт розповів, коли до України прийде справжня зима. За його даними, до кінця цього місяця не прогнозують сильний мороз і стійкий сніговий покрив.