Гігантська пожежа в Чорнобильській зоні: названа причина займання

Причиною масштабної пожежі в Чорнобильській зоні стало падіння безпілотника. Полум’я вже охопило понад тисячу гектарів території.

Софія Бригадир
Пожежа в Чорнобильській зоні

Пожежа в Чорнобильській зоні / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильській зоні триває масштабна пожежа, яка виникла після падіння безпілотника. Станом на ранок 8 травня вогонь охопив близько 1100 гектарів території.

Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Займання сталося 7 травня на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення в межах загальнозоологічного заказника загальнодержавного значення «Чорнобильський спеціальний». Для координації робіт у заповіднику створили штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Гасіння ускладнюють сильний вітер і важкодоступна місцевість. До робіт залучили підрозділи заповідника, відомчу пожежну охорону ДСП «Північна Пуща», ДСП «ЦППРВ», дозиметричну службу ДСП «Екоцентр», а також рятувальників ДСНС, зокрема 11-й ДПРЗ міста Чорнобиля та підрозділи Київської області.

Загалом на місці працюють 327 людей та 71 одиниця техніки. Для рятувальників і працівників, які беруть участь у ліквідації пожежі, організували підвезення питної води.

«Радіаційний фон у районі пожежі залишається в межах норми — від 0,19 до 0,35 мкЗв/год», — зазначили в заповіднику.

Пожежа в Чорнобильській зоні — останні новини

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Чорнобильській зоні вже другу добу триває масштабна пожежа. Гасіння ускладнюють сильний вітер, посуха та мінна небезпека, а екологи попереджають, що повністю зупинити поширення вогню можуть лише рясні дощі, які прогнозують не раніше неділі.

Водночас за даними, отриманими від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни.

Під час ліквідації масштабної пожежі в Чорнобильському лісі рятувальники виявили налякане лосеня, яке загубило маму через вогонь. Вогнеборцям вдалося вивести тварину з небезпечної зони та врятувати від пожежі.

