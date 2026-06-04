HIMARS долетить до Пітера? : у США випробували нову суперракету, яка б’є на 1000 км

Ракета PrSM

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Американська оборонна компанія Lockheed Martin та армія США успішно завершили ключовий етап розробки двигуна для ракети PrSM Inc.4.

Під час випробувань Direct Connect Transition Test була продемонстрована «бездогана передача управління» від твердопаливного до прямотічного повітряно-реактивного двигуна. Тестування проходили на наземному стенді L3Harris, пише Defense Express.

Заявляється, що льотні випробування аеробалістичної ракети PrSM Inc. 4 мають стартувати згідно з графіком восени цього року. Завдяки дворежимному двигуну аеробалістичну ракету PrSM модифікації Inc.4 можна без жодних перепон використовувати з наявних пускових установок M142 HIMARS чи M270.

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Також у Lockheed Martin відзначають, що завдяки інноваційному двигуну ракета зможе уражати цілі на відстані у понад 1000 км, хоча раніше відзначалося, що оборонне відомство США (так зване «міністерство війни») надавало вимоги навіть на меншу дальність у 800 км.

Аналітики Defense Express відзначили, що якщо такі ракети потрапили б на озброєння Сил оборони України, то з HIMARS та M270 можна було б балістикою уражати широкий спектр важливих цілей, у тому числі, наприклад, до Санкт-Петербургу чи інших об’єктів.

Разом з тим, навряд чи постачання PrSM Inc 4. — це про навіть середньострокову перспективу, оскільки США передусім турбуватимуться про поповнення власних запасів, тим паче що йдеться про фактично новітнє озброєння.

PrSM Increment 4 / © defence-ua.com

Зазначимо, що новітню аеробалістичну ракету PrSM Inc. 4 у США вперше показали у жовтні минулого року, а загалом станом на сьогодні існує п’ять модифікацій балістичних ракет PrSM.

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Крім PrSM Incr. 4 це також базова PrSM Increment 1 із дальністю у 500 км, протикорабельна PrSM Increment 2, варіант PrSM Increment 3, в якому будуть експериментувати з бойовими частинами та Increment 5 під безпілотні пускові.

Нагадаємо, Україна вже застосовує свою балістичну зброю. Йдеться про ракети дальністю 800–900 кілометрів. Про це заявив очільник благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. За його словами, ця балістика була у бойових умовах. Втім, він утримався від уточнень щодо результативності завданих ракетних ударів, бо це належить до компетенції офіційних структур.

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