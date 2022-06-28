HIMARS, Krab та М777: Резніков розповів, яку іноземну зброю вже опанували та вивчають ЗСУ

HIMARS, Krab та М777: Резніков розповів, яку іноземну зброю вже опанували та вивчають ЗСУ

Від квітня підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців ЗСУ. Процес навчання триває.

Навчання українських військових відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та Німеччині.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков 28 червня.

Так, наразі основна увага зосереджена на підготовці військових фахівців із застосування:

артилерійських систем великого калібру самохідних та причіпних;

реактивних систем залпового вогню;

засобів артилерійської розвідки, зокрема й радіолокаційної;

засобів протиповітряної оборони;

різних видів колісної та гусеничної техніки;

систем розмінування, зокрема й підводного;

різних типів кораблів та систем їхнього озброєння, зокрема й протикорабельного.

За даними Резніков, на сьогодні українські військові вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, Ceasar та Panzerhaubitze 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ Krab, а також значну кількість бойових броньованих машин: М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.

"Наші партнери продовжують підготовку особового складу ЗСУ. Зараз наступні українські військові набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ "Краб", реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II. Продовжується навчання з управління: самохідних зенітних установок "Гепард 1A2"; мінних тральщиків класу Sundown; екіпажів БТР VAB, БМП M80-A", – йдеться у повідомленні міністра оборони.

Він також поінформував, що цього тижня за підтримки Великої Британії розпочато ще один проєкт – курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотен військових. Загалом проєкт розрахований на підготовку не однієї тисячі українських військовослужбовців.

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"Ми вчимося. Вчимося швидко. Так само швидко ми опануємо авіацію та інші види високотехнологічного озброєння. Хто в цьому сумнівався, вже змінив свою думку. Будь-яка зброя в руках наших воїнів стає ще ефективнішою. Ми виженемо терориста-окупанта з нашої землі. Перемога за нами", – наголосив Резніков.

Нагадаємо, ЗСУ за допомогою HIMARS вразили два командні пункти російських окупантів.

Втрати російської армії на 28 червня

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