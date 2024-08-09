HIMARS, Stinger та Javelin: Україна отримає від США зброю та боєприпаси на $125 млн

Це вже 63-й такий транш від серпня 2021 року.

За програмою повноважень президента США зі скорочення озброєнь (PDA), тобто безпосередньо із армійських складів, Україна отримає велику кількість озброєння та боєприпасів. Зокрема, буде передано засоби протиповітряної оборони, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю.

Про це у п’ятницю, 9 серпня, повідомили на офіційній сторінці Пентагону.

Загальна вартість додаткової військової допомоги Україні - 125 мільйонів доларів. Це вже 63-й такий транш від серпня 2021 року.

У повідомленні йдеться про передачу українським військовим:

ракет Stinger;

боєприпасів для РСЗВ HIMARS;

артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та 105 мм;

багатоцільових радарів;

ракет TOW;

протитанкових комплексів Javelin та АТ-4;

"швидкої допомоги" на базі HMMWV;

патронів для стрілецької зброї;

підривного обладнання та боєприпасів:

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастин, допоміжного обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 країнами-членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією", – наголосили в Міноборони США.

Нагадаємо, 29 липня Сполучені Штати оголосили, що виділяють черговий пакет безпекової допомоги для України на 200 мільйонів доларів.

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