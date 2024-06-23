HIMARS зупинив можливе просування 90 тисяч окупантів на Харківщині: що про це відомо

Понад 90 тисяч російських окупантів готувалися до нового наступу на кордоні з Україною. Проте після того, як США дозволила нашим військовим бити західною зброєю по території РФ, плани Кремля були змінені.

Про це пише Associated Press.

Як зазначається, з кінця травня наша держава має можливість атакувати російські війська та системи ППО за 20 кілометрів від кордону з Харківською областю. Українські бригади повідомили, що ракетні системи HIMARS були запущені всього через кілька годин після того, як було отримано дозвіл.

“У той час ставки були високі, оскільки українські військові лідери очікували нового нападу, покликаного відволікти війська від інших запеклих полів бойових дій у Донецькій області. Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив агентству Associated Press, що щонайменше 90 тисяч російських військовослужбовців у глибині російської території готувалися до нового наступу”, - пише AP.

Крім того, один з бійців із позивним “Гефест” розповів про перші години після того, як США надала дозвіл.

“HIMARS не замовкали цілий день. Українським силам з перших днів вдавалося знищувати цілі колони військ уздовж кордону, які очікують наказу увійти в Україну”, - розповів військовий.

Крім того, змінилася і динаміка, яка дозволила Силам оборони стабілізувати цю частину лінії фронту. Раніше ЗСУ могли відбивати тільки атаки піхоти, що наближалися. Тепер вони можуть використовувати більше артилерії проти російських вогневих точок.

Водночас українські офіційні особи сподіваються переконати американських союзників дозволити використання ATACMS проти конкретних цілей.

“Ми могли б атакувати командні російські пункти бригади та все північне угруповання, тому що вони розташовані за 100-150 кілометрів від лінії фронту. Звичайні боєприпаси до них не доберуться. З його допомогою ми можемо багато чого зробити, щоб зруйнувати їхні командні центри”, - сказав “Гефест”.

Нагадаємо, що Повітряні сили уразили пункт управління окупантів на Бєлгородщині.

Читайте також: