"Гірка пігулка" для Києва: аналітик пояснив, чому Зеленському доведеться відмовитися від територій

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Київ, можливо, буде змушений переглянути свої позиції щодо повернення всіх окупованих територій. Такий розвиток подій передбачає зустріч Президента Володимира Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом. Ключовим питанням на цих переговорах стане не стільки відновлення кордонів, скільки гарантії безпеки для України.

Про це заявив Роберт Інгліш, відомий аналітик CNN та директор Центру центральноєвропейських досліджень Університету Південної Каліфорнії.

За його словами, Трамп уже чітко дав зрозуміти: Україні доведеться змиритися з довгостроковою втратою захоплених територій.

Реклама

«Будь-які ілюзії щодо повернення Криму та значної частини Донбасу зникли. Зеленському доведеться „проковтнути цю гірку пігулку“, і зосередитися на тому, що дійсно має значення, — на надійних гарантіях безпеки», — наголосив Інгліш.

Переговори у Вашингтоні обіцяють бути безпрецедентними. До них долучаться ключові лідери Європи: президент Франції Еммануель Макрон, лідер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Великої Британії Кір Стармер та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Їхня спільна мета — скоординувати допомогу Києву та розробити довгострокову стратегію Заходу.

«Сам факт того, що вони всі разом і намагаються досягти спільного розуміння, є критично важливим», — зазначив аналітик.

Він додав, що головна увага буде зосереджена на домовленостях про безпеку України, які не включають членство в НАТО. Якщо союзники нададуть війська, а США забезпечать постачання, розвідку та логістику, це створить захист, «дуже близький до натівського», що може дати Україні більше, ніж вона мала досі.

Реклама

Нагадаємо, на думку політолога-журналіста Віталія Портникова, зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці не призведе до нового поділу Європи. Такі прогнози є хибними, оскільки геополітична ситуація сьогодні кардинально відрізняється від часів Другої світової війни.