«Гірше вже бути не може»: Зеленський зробив тривожну заяву про нестачу Patriot

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі США зосередили свою увагу на війні в Ірані. Це вже позначилося на Україні.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю виданню ZDF.

«Вони постійно контактують з Іраном і не мають часу на Україну», — сказав Зеленський, ймовірно, маючи на увазі американських переговорників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа.

Зі слів президента, «якщо війна триватиме довше, то в України буде менше зброї».

«У нас зараз такий дефіцит, що гірше вже не буде», — сказав Зеленський про ситуацію з Patriot.

До слова, на початку квітня Зеленський висловив стурбованість, що тривала війна США проти Ірану може ще більше підірвати підтримку України з боку Америки. Тоді глава держави заявив, що Київ готується до скорочення постачань критично необхідних ракет ППО Patriot, які необхідні для перехоплення російських балістичних ракет.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна вперше має достатньо зброї для захисту від ударів РФ. Окрім того, з його слів, наразі держава не лише обороняється, а й здатна завдавати ударів у відповідь по території країни-агресорки Росії.