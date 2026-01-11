Гість із тундри: на Рівненщині помітили унікального арктичного птаха-мисливця (фото)

На Рівненщину прилетів хижий птах Фото bird-ukraine

Реклама

На околиці Острога зафіксували приліт рідкісного для теплих країв гостя — хижого птаха зимняка. Цей пернатий мисливець долає тисячі кілометрів із північної тундри, щоб перечекати сувору зиму на українських полях.

Унікальні кадри птаха вдалося зробити фотографці та бердвочерці Станіславі Ро безпосередньо в Острозі.

Світлини зафіксували «арктичного канюка» під час його зимового полювання.

Реклама

Птах зимняк Фото Станіслава Ро

Чим особливий цей хижак

Зимняк (лат. Buteo lagopus) — близький родич звичайного канюка, проте він значно витриваліший до холодів. Його легко впізнати за характерним «шерстистим» оперенням на лапах, що допомагає йому виживати в умовах суворої півночі.

Особливості життя зимняка на Острожчині

Зазвичай птахи гостюють в Україні з жовтня по березень.

Харчується зимняк мишами та полівками. У складні часи, під час сильних морозів чи за відсутності гризунів, зимняк може полювати на дрібних птахів або навіть харчуватися падлом.

Як стверджують фахівці, зимняки часто полюють на відкритих луках та полях поруч із місцевими канюками.

Реклама

Експерти зазначають, що кількість зимняків безпосередньо залежить від чисельності гризунів: якщо мишей у полі багато, зустріти цього гостя з тундри можна ледь не на кожному кроці.

Для жителів Рівненщини це чудова нагода поспостерігати за дикою природою, не виїжджаючи за межі громади. Головне — мати при собі бінокль або гарну камеру та трохи терпіння.

Нагадаємо, раніше йшлося про найважчого птаха, який коли-небудь літав. Він кинув виклик законам фізики, адже мав розмах крил до 7 м та важив як доросла людина.