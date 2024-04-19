"Хитра мобілізація": у якому випадку навіть багатодітний тато може отримати повістку

У Законі про мобілізацію за несплату аліментів татам трьох і більше дітей будуть знімати бронь. І це торкнеться навіть жінок. Однак це не означає, що боржника одразу відправлять на фронт.

Про нові правила у Законі про мобілізацію для неплатників аліментів та “сюрпризи” для ухилянтів – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Не сплатив аліменти – мобілізація

За місяць 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Крім заборони ухилянтам керувати авто, консульських обмежень у разі непоновлення персональних даних у ТЦК, він передбачає додаткові санкції для військовозобов'язаних багатодітних батьків, які не сплачують аліментів. Як і раніше в новому законі про мобілізацію прописана відстрочка для багатодітних батьків, у яких троє і більше дітей. Втім, в ньому передбачені санкції за несплату аліментів. Якщо понад три місяці ці кошти не будуть сплачуватися – такого батька зможуть мобілізувати. ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість. Причому, ця норма буде діяти навіть тоді, коли буде не сплачено аліменти за одну дитину.

У Міністерстві юстиції оцінюють цей потенційний мобілізаційний ресурс у 20 тисяч людей. Але застерігають: мобілізація не покарання, тут це можливість службою в армії з досить високими зарплатами погасити свої борги й забезпечити власних дітей. Про це наголосив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко в матеріалі LB.ua

"Треба наголосити, що мобілізація для такої категорії ні в якому разі не має бути покаранням. Бо військова служба – це обов'язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм достатньо швидко погасити борги. Головне – діти отримають фінансове забезпечення"

Гайченко додав, що Міністерство юстиції вже співпрацює у цьому питанні з Державною міграційною службою України. Виконавці отримують дані з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи-боржника. Тобто адреси таких аліментних ухилянтів вже відомі.

"Надалі ми будемо повністю "уходити в цифру", щоб максимально прискорити процес примусового виконання рішень… Так, протягом 2023 року державні виконавці стягнули 10,1 млрд грн аліментів. А за січень-лютий – 1,8 млн грн. Також зауважу, що заборгованість з аліментів стягують незалежно від досягнення дитиною повноліття, а якщо дитина продовжує навчання – до досягнення нею 23 років"

Як це буде працювати

Після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності, військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей мають з'явитися до ТЦК протягом 60 днів. Це необхідно, щоб довести право на від строчку. І тут мова йде не лише про факт батьківства трьох або більше неповнолітніх дітей, а й про відсутність заборгованості, якщо мусять сплачувати аліменти. Ба більше, навіть якщо така заборгованість буде понад три місяці з виплат одній дитині, людина втратить право на відстрочку. ТЦК подаватимуть запити в Державний реєстр боржників та виконавчих проваджень. Реєстр відправлятиме у відповідь довідки за зразком довідки про несудимість.

"У ТЦК навіть не будуть перевіряти, чи розлучений громадянин. Факт наявності трьох і більше дітей – уже підстава, але опісля виключно без боргів з аліментів. Далі ТЦК буде ухвалювати рішення щодо права на відстрочку. Або ж ні. Батьки знову отримають її, якщо погасять заборгованість. В іншому разі можуть бути мобілізовані"

Але "сюрпризи" на цьому не завершуються. Ця норма буде стосуватися і жінок з фармацевтичною чи медичною освітою. Відповідно до нового закону, жінок України можуть призвати до служби лише за добровільною згодою. Однак, усі жінки віком від 18 до 60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, обов'язково повинні стати на військовий облік. Ось чому ця норма про несплату аліментів торкнеться не тільки чоловіків. Оскільки в Україні також є жінки, які виплачують аліменти на дітей

"Сюрпризи" для ухилянтів

Ну а якщо ви порушите законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то отримаєте ще один “сюрприз” від влади – штраф. Причому штрафувати будуть як звичайних громадян, так і посадовців. Суми вас точно вразять. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачено штраф від 17 до понад 22 тисяч гривень для громадян і від 34 тисяч гривень для юридичних осіб. Добре, хоч прибрали тюремні терміни за відмову від проходження медогляду.

Ще один засіб впливу на ухилянтів – це позбавлення права на керування автомобілем. Щоправда, таке рішення ухвалюється лише через суд, але цьому передуватиме певний алгоритм дій, який має здійснити ТЦК. Обмежувати не будуть у двох випадках: якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу та якщо особа використовує транспортний засіб у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи або дитини з інвалідністю.

Втім, цілком можливі варіанти, що автомобіля у чоловіка немає, і штраф йому заплатити також немає чим. Але й у такому випадку ТЦК знайдуть важелі впливу на ухилянта. Тут підключиться поліція. Правоохоронці матимуть право зупинити на вулиці будь-якого чоловіка та перевірити у нього документи. Якщо ж з'ясується, що він досі не оновив даних у ТЦК, то поліцейські матимуть право його затримати і примусово доставити у військкомат. Ну, а там вже відразу і дані актуалізують, і ВЛК запропонують пройти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон про посилення мобілізації. Документ 17 квітня опублікували в парламентському віснику "Голос України". Це означає, що чинності він набуде за місяць – 18 травня.

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