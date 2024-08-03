Хитрий чоловік намагався виїхати за кордон одразу з двома дружинами

Псевдоподружжя виявило неабияку акторську майстерність, до останнього тримаючись за руки та вдаючи закоханих.

У Львівській області на кордоні з Польщею прикордонники завадили хитрому плану 42-річного мешканця Черкаської області виїхати за межі держави за допомогою фіктивного шлюбу з жінкою із інвалідністю.

Про цей випадок повідомили у пресслужбі ДПСУ.

На пункт пропуску “Львів” черкасець прибув разом із жінкою, з якою наприкінці червня фіктивно одружився. Тим часом його справжня дружина, з якою чоловік нещодавно оформив розлучення, намагалася виїхати через пункт пропуску “Шегині”.

Як зауважили прикордонники, псевдоподружжя виявило неабияку акторську майстерність, до останнього тримаючись за руки та вдаючи закоханих. Однак, коли плани чоловіка викрили, його справжня дружина повернулася з пунктц пропуску “Шегині” та приїхала до нього.

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У ДПСУ зазначили, що того дня це був другий випадок спроби перетнути кордон за допомогою фіктивного шлюбу.

На пункті пропуску “Шегині” прикордонники зупинили 28-річного уродженця Черкащини, який одружився з 18-річною жінкою з інвалідністю 2-ї групи, яка мала намір одразу повернутися в Україну. Згодом вона запевняла, що така послуга була "дружньою" і не передбачала жодної оплати.

Оперативні співробітники 7 прикордонного Карпатського загону направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, у Тернопільській області викрили організатора незаконної схеми переправлення осіб призивного віку через державний кордон України. Підозрюваний вивозив ухилянтів під виглядом волонтерів.

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