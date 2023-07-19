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Хитрощі військкоматів: що потрібно знати військовозобов'язаному

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Час на прочитання
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Хитрощі військкоматів: що потрібно знати військовозобов'язаному

До яких хитрощів під час мобілізації вдаються військкомати / Фото: ТСН.ua

За словами адвоката, є зловживання під час проходження військово-лікарських комісій і отримання права на відстрочку.

ТЦК і СП (військкомати) під час мобілізації вдаються до певних хитрощів.

Що варто знати військовозобов'язаним, розповів адвокат Ростислав Кравець в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"В першу чергу, це непояснення особливого права на відстрочку від мобілізації. Неприйняття заяв щодо відстрочки, пояснюючи, що це вам нічого не дасть. При цьому вони прекрасно розуміють, що якщо особа дасть письмову заяву - фактично це буде підставою для відстрочки", – каже Кравець.

За його інформацією, також є зловживання під час проходження військово-лікарських комісій, коли стан здоров'я військовозобов'язаноного не перевіряють так, як слід.

"Дуже велика кількість осіб, які мають хронічні захворювання, потрапляють на передову", – зазначив адвокат.

 ▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повне відео: "Мобілізація дика! Свавілля ТЦК та покарання для ухилянтів | Адвокат Ростислав Кравець"

Раніше адвокати розповіли, чи можна знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки.

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Дата публікації
Перегляди
1236
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