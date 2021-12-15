Хижак розгулював поміж будинків: у селі на Закарпатті помітили вовка і зняли на камеру (фото)

Місцеві помітили сіроманця на неосвітленій вулиці, біля своїх будинків.
У Перечинському районі Закарпаття днями місцеві жителі помітили вовка. Хижак вільно розгулював селом поміж будинків.
Як повідомляє "Голос Карпат", місцевим вдалося зняти на камеру сіроманця. Тварину побачили селяни на своїй неосвітлений вулиці і кажуть, що тим відрізком дороги йти небезпечно.
Низинні частини останнім часом приваблюють хижих тварин. Дедалі частіше вовків помічають і у селах Перечинського району.
"Цьогоріч, вовка, ймовірно вожака зграї, судячи із його розмірів, вдалося помітити жителям у селі Турички. Згодом, хижого звіра було помічено біля Тур’я-Ремети у районі "Долішнього поля", - йдеться у повідомленні.
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