Хижак розгулював поміж будинків: у селі на Закарпатті помітили вовка і зняли на камеру (фото)

Хижак розгулював поміж будинків: у селі на Закарпатті помітили вовка і зняли на камеру (фото)

Місцеві помітили сіроманця на неосвітленій вулиці, біля своїх будинків.

У Перечинському районі Закарпаття днями місцеві жителі помітили вовка. Хижак вільно розгулював селом поміж будинків.

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Як повідомляє "Голос Карпат", місцевим вдалося зняти на камеру сіроманця. Тварину побачили селяни на своїй неосвітлений вулиці і кажуть, що тим відрізком дороги йти небезпечно.

Низинні частини останнім часом приваблюють хижих тварин. Дедалі частіше вовків помічають і у селах Перечинського району.

"Цьогоріч, вовка, ймовірно вожака зграї, судячи із його розмірів, вдалося помітити жителям у селі Турички. Згодом, хижого звіра було помічено біля Тур’я-Ремети у районі "Долішнього поля", - йдеться у повідомленні.

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