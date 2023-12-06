Хлань розповів про ситуацію на лівому березі Херсонщини: "Росіяни готують додаткові резерви"

Російські війська продовжують намагатися атакувати наших бійців авіабомбами на лівому березі Херсонщині. Крім того, ворог активно перекидає туди додаткові підрозділи.

Про це депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".

ЗСУ продовжують утримувати плацдарми

Як відзначає Хлань, окупанти дійсно намагаються засипати наші позиції керованими авіаційними бомбами. Так, у районі селища Кринки вони за добу випускають по 30 одиниць таких боєприпасів. Ідентична ситуація по всій території лівобережжя Херсонщини.

"Втім, весь плацдарм продовжує утримуватись нашими захисниками", – розповів Хлань.

Щобільше, росіяни готують додаткові резерви для подальшої передислокації на територію лівого берега Херсонщини. Також живу силу перекидають із Запорізького напрямку.

"Героїчна робота наших хлопців наводить паніку серед окупантів. Всі плани росіян на цій ділянці фронту руйнуються", – додав він.

Раніше український військовий жорстко висловився про мобілізацію та ситуацію на лівому березі Дніпра.

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