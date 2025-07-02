Голова УПЦ МП Онуфрій / © УНІАН

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Україна позбавила громадянства очільника УПЦ Московського патріархату митрополита Онуфрія (Березовського).

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба СБУ.

«За матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, більш відомого як діяч УПЦ (МП) Онуфрій», — йдеться в повідомленні.

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© СБУ

За інформацією СБУ, Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ 2002 року. Про наявність російського паспорта ієрарх не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України.

Зауважимо, що це перше таке гучне рішення проти найвищого церковного ієрарха УПЦ МП в Україні за роки війни.

В СБУ нагадали, що Онуфрій досі підтримує звʼязок з Московською патріархією. Також він протидіяв отриманню канонічної незалежності Української церкви від Московського патріархату (очевидно, йдеться про події кінця 2018-го — початку 2019 року, коли Українська церква боролася за Томос про автокефалію).

«Попри повномасштабне вторгнення Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва)», — зазначили в СБУ.

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У відомстві нагадали, що саме Z-патріарх Кирил «благословляє» збройну агресію РФ та виправдовує злочини окупантів, а також підбурює росіян до геноциду українського народу.

Нагадаємо, що в Черкасах суд звільнив з-під арешту скандального митрополита УПЦ МП Феодосія, у єпархії якого знайшли проросійську пропагандистську літературу.