Хліб і крупа: деякі продукти можуть зникнути з полиць магазинів 2023 року

В прийдешньому році аграрії планують відмовитися від висівання жита та ячменю. Це можу стати причиною дефіциту тих продуктів, до складу яких вони входять. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомив у коментарі виданню Agronews генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір, з прилавків магазинів 2023 року можуть зникнути такі популярні серед українців продукти як житній хліб, ячна і перлова крупи.

Він розповів, що в Україні фермерам стало невигідно вирощувати жито та ячмінь через здорожчання складових процесу виробництва і розвалу логістичних ланцюжків. Наразі аграрії не можуть продавати те, що вже вирощено, навіть з мінімальним прибутком. Тому що за реальною ціною це зерно ніхто не купує.

Як виробляються житній хліб, ячна та перлова крупи

Перлову крупу отримують шляхом очищення ячменю від плівок та подальшого його оброблення. Зерна потрібно відшліфувати і відполірувати, щоб їхня поверхня стала блискучою та гладкою. Перлова крупа відрізняється тим, що має заокруглені края. Саме через свій зовнішній вигляд вона отримала свою назву. Адже з англійської мови слово "pearl" перекладається як "перлина".

Щоб отримати ячневу крупу, ячмінне зерно дроблять, попередньо звільнивши його від плодових оболонок та квіткових плівок. Крупинки мають неправильну форму, гострі грані і відрізняються білим або злегка жовтуватим кольором. Ця крупа, на відміну від перлівки, не піддається шліфуванню та поліруванню.

Житній хліб печуть з житнього борошна, яке містить набагато більше корисних речовин, ніж пшеничне. Такий хліб сприяє швидшому виведенню з організму канцерогенів і інших шкідливих речовин. Житнє борошно виготовляють за схемою обдирного, оббивного або сортового помелу.