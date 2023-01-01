Hlibny Dar отримав два золота на дегустаційному конкурсі Warsaw Spirits Competition!

Hlibny Dar отримав одразу дві золоті нагороди найбільшого у Польщі дегустаційного конкурсу Warsaw Spirits Competition.

Серед учасників більше 20 країн, судді – визнані світові експерти, оцінювали сліпим методом дегустації – то б то переможці розкривалися вже після оцінок. Таким чином Hlibny Dar отримав одразу дві найвищі нагороди – золоті медалі и став кращим алкогольним напоєм з України. 2 золотих медалі за унікальний м’який смак та найвищу якість отримали Hlibny Dar Класична і Hlibny Dar Імбирно-медова.

За словами організатора конкурсу Лукаша Гобелевські, успіх Hlibny Dar у Польщі став можливий завдяки власній запатентованій унікальній технології, що гарантує м’якість продукту. До речі, науковий патент на цю власну спеціальну технологію фільтрації і м’якості з’явився на новій етикетці бренду. Загалом оновлений Hlibny Dar став більш сучасним. Зберігаючи знайомий образ, абгрейднули і легендарний логотип, а головне - вперше на етикетку винесено патент на технологію, яка покращує фільтрацію через вугільні колони за оптимальної температури. Для споживача це означає - м'який смак, щонайбільше цінується у горілці.

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