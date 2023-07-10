Хлопчик із Рівного після смерті врятував життя трьом дітям (фото)

Батьки 4-річного хлопчика дали згоду на посмертну пересадку органів, щоб врятувати життя трьом іншим дітям.

Хлопчик із Рівного після своєї смерті врятував життя трьом дітям.

Про це передають МОЗ та Український центр трансплант-координації.

Батьки 4-річного хлопчика дали згоду на посмертну пересадку органів, аби подарувати шанс на життя іншим дітям. Причина смерті – крововилив в мозок, спричинений аневризмою. За словами медиків, шансів на порятунок не було і батьки дали згоду на забір органів.

Того ж дня медики Інститут серця МОЗ України пересадила серце 6-річній Соломії, яка страждала на дилатаційну кардіоміопатію. До трансплантації було задіяно 18 лікарів Інституту серця.

4-річний хлопчик з Рівного став донором серця, нирок та печінки для трьох дітей / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

"Близько першої ночі операцію завершили, ще дві години Соломія залишалася підключеною до апарату штучного дихання, а вже під ранок її легені і донорське серце працювали злагоджено", – йдеться в повідомленні.

Медики і батьки Соломії навіть дозволили мамі донора послухати, як б'ється серце її сина в грудях врятованої дівчинки.

12-річному Антону окупованої частини Херсонської області пересадили обидві нирки. Понад 3 роки він чекав на трансплантацію та жив в Охматдиті. Ця операція стала для нього просто таки рятівною. Через вікову різницю і різну масу тіла Антону пересадили одразу обидві нирки. Трансплантовані органи мають здатність рости в новому організмі.

Нову печінку отримав 15-річний Дмитро з Кіровоградської області. Юнак мав цироз печінки неуточненої етіології і за стутусом екстреності потребував невідкладної пересадки органу.

"Пацієнти обох центрів наразі перебувають в реанімаціях, їхній стан відповідає рівню перенесеного оперативного втручання", – зазначили медики.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше пересадили серце 6-річній дитині.

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