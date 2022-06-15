Хлопчик кинувся рятувати друга: двоє дітей 10 та 12 років втопилися у кар'єрі неподалік Ужгорода

Хлопчик кинувся рятувати друга: двоє дітей 10 та 12 років втопилися у кар'єрі неподалік Ужгорода

У вівторок, 14 червня, на Закарпатті сталася трагедія.

Двоє хлопчиків 10 та 12 років потонули у піщаному кар'єрі поблизу села Сюрте Ужгородського району.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.

Повідомленні про утоплення дитини медики екстренної допомоги отримали о 19:23 год.

"Вже за кілька хвилин бригада швидкої примчала до місця події. Останні 500 метрів фельдшер та водій бігли пішки, оскільки медичне авто не могло проїхати по бездоріжжю. Біля водойми не було жодної людини, а на поверхні кар’єру , обличчям вниз, плавало тіло 12-річної дитинb", - йдеться у повідомленні.

Медик та водій миттю кинулись у воду і витягнули хлопчика. За всіма ознаками дитина була мертва вже тривалий час, однак бригада розпочала реанімаційні дії. Дитину ще понад півгодини намагались повернути до життя.

Як згодом з’ясувалося, разом з цим хлопчиком загинув і його 10-річний односелець. Тіло другої дитини вилучили із кар’єру рятувальники, які згодом прибули на місце події.

У ДСНС області поінформували, що виклик про утоплення отримали 19:40 год. Обида неповнолітніх - мешканці села Сюрте.

Пресслужба ДСНС у коментарі ZAXID.NET уточнила, що хлопчики відпочивали на місцевому кар’єрі утрьох. Один із них пірнув у воду та не виплив, інших хлопчик кинувся на допомогу другові. Все відбувалося на очах молодшого 6-річного братика одного із загиблих. Дитина з берега побачила, що обоє хлопчиків не випливли, побігла до батьків, які зібрали знайомих і побігли на кар’єр, однак дітей не знайшли. Згодом вони викликали швидку та рятувальників, які дістали тіла дітей із води.

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