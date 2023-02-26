Хлопчик Петрович з фільму "Рік" Дмитра Комарова знайшов маму: стало відомо, де вона була

Одним з героїв фільму "Рік" журналіста Дмитра Комарова про те, яким був 2022-й - рік повномасштабної війни Росії проти України, став 5-річний хлопчик з Рубіжного Луганської області.

Подробиці та продовження історії Петровича розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, хлопчик знайшов свою маму.

Гайдай також повідомив, що у квітні 2022-го у Рубіжному було пекло, місто частково окупували росіяни, постійно точилися бої.

У 20-х числах квітня нацгвардійці під час потрулювання вулиці Рубіжного знайшли там двох хлопчиків. Дорослих з ними не було.

Військові перевезли дітей до Сєвєродонецької лікарні, їх нагодували.

Згодом з’ясували, що батько був у Полтаві, з ним зв‘язалися і вже наступного дня машина "швидкої" доправила дітей на Полтавщину. Тоді про матір ще не було нічого відомо.

"Через декілька днів до позицій ЗСУ у Рубіжному прийшла жінка, яка шукала свої дітей, розповів Гайдай. На початку квітня росіяни зупинили її на вулиці і відправили до організованої в‘язниці в одній з захоплених адмінбудівель Рубіжного. Жінка розповіла, що її били, знущалися, шантажуючи дітьми, змушували розвідувати позиції українських військових", - розповів Гайдай.

Згодом жінку відпустили.

Вдома дітей вона вже не застала, тож пішла їх шукати.

"Зараз родина разом", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, журналіст Дмитро Комаров зустрів хлопчика Петровича у квітні у лікарні Сєвєродонецька.

Хлопчик тоді розповів, що його мама зникла, а тато перебуває на заробітках. Петрович з братиком тиждень жили самі, поки їх не знайшли українські військові та доправили до лікарні.

"Нам треба поїхати звідси. Бомблять…Поруч попала ракета, коли ми з братиком спали. Від дому нічого не залишилось, лише маленькі шматочки. Відвезете нас до тата?" - спитав тоді малюк журналіста.

Нагадаємо, прем'єра фільму "Рік" Дмитра Комарова відбулася 24 лютого на 1+1 Україна до річниці повномасштабного вторгнення. Дмитро був першим журналістом, який на власні очі побачив та зафільмував жахіття щойно звільнених Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

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