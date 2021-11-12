5-річний хлопчик запитує, чи мертвий, і кличе маму: подробиці ДТП у Тернопільській області, в якій загинула родина

5-річний хлопчик запитує, чи мертвий, і кличе маму: подробиці ДТП у Тернопільській області, в якій загинула родина

Хлопчику ще не сказали, що він втратив обох батьків.

У Тернопільській області 11 листопада попрощались із подружжям, яке загинуло в смертельній ДТП поблизу м. Бережани. Їхній 5-річний син, який теж їхав у автомобілі, перебуває у лікарні та поки не знає про смерть батьків.

Також читайте З носа пішла кров і дитини не стало: у Тернопільській області загадково померло немовля

Про це повідомляють ternopoliany.te.ua.

З хлопчиком у лікарні перебуває його тітка Марія Штепована. Жінка розповіла, що Аллу та Володимира, які загинули в ДТП, уже поховали. А 5-річний Назарчик, якого вдалось врятувати, перебуває у лікарні та нічого не знає про смерть батьків.

"Назарчик не знає, що батьків немає, він думає, що вони в іншій лікарні, адже під час аварії він весь час був при свідомості. Позавчора був дуже в емоційному стані - весь час кричав, що хоче маму", - каже Марія Штепована.

Тітка хлопчика розповіла, що у дитини багато травм, йому вже провели одну операцію. Також медики мають вирішити, чи потрібне хлопчику ще одне хірургічне втручання. Проте дитина вже зараз цікавиться тим, де його батьки.

"Він впізнає, але нікого до себе не допускає, він всю ніч кричав, що хоче до мами, ми сказали, що мама і тато в іншій лікарні. Питає мене, "чи він мертвий", і тут же сам відповідає, що живий, але "тато і мама зникли", - каже Марія Штепована.

Загиблій матері хлопчика було 42 роки, його батьку 48. В обох від перших шлюбів є діти: 16-річний та 7-річний сини. Марія Штепована розповідає, що планує всиновити 5-річного хлопчика та 16-річного сина Алли від першого шлюбу.

Нагадаємо, поблизу с. Шибалин Бережанської ТГ Тернопільської області 8 листопада о 19:30 в ДТП загинуло подружжя з Тернополя. Водій-винуватець ДТП на момент аварії був нетверезим. Його уже затримала поліція.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання