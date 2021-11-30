Хлопчик тиждень пробув у лікарні: у Запоріжжі блогери заради розваги хотіли викрасти 12-річного школяра

Блогери хотіли зняти відео, щоб "продемонструвати, як легко викрасти дитину".

У Запоріжжі місцеві блогери задля популярності в соціальних мережах намагались викрасти 12-річного хлопчика. Дитині вдалось втекти, проте через стрес школяр ще тиждень пробув у лікарні.

Про це йдеться у сюжеті 2+2.

За даними видання троє блогерів на Mercedes-Benz G-Class хвалились в соцмережах, що їздитимуть по селах і викрадатимуть дітей. На зупинці вони побачили свою жертву - 12-річного Тимура, який повертався зі школи. Вони намагались змусити хлопчика сісти в авто.

"Він кликав на допомогу, кричав", - каже бабуся дитини Ліана Домченко.

Те, як вони хочуть викрасти дитину, блогери знімали на відео. Хлопчику вдалось вирватись та заховатись у місцевому магазині. Мати Тимура розповіла, що її син через стрес тиждень пробув у лікарні.

Продавчиня кіоску Світлана Борисенко зазначила, що хлопчик у той день прибіг до її магазину, він був дуже наляканим та розповів, що його хотіли викрасти, і попросив про допомогу.

Батьки потерпілого хлопчика на місце події викликали поліцію, проте вони переконують, що блогери можуть уникнути відповідальності, оскільки їхні батьки нібито знайомі із правоохоронцями. За словами юриста, наразі готуються заяви до суду щодо бездіяльності органу досудового розслідування. У поліції кажуть, що оформили інцидент у межах закону. За даними правоохоронців, блогери хотіли зняти відео, щоб "продемонструвати, як легко викрасти дитину".

Читайте також: