"Хлопчик" з банки згущеного молока допомагає ЗСУ: "ганяє тачки", знаходить рації та збирає аптечки (фото)

Мабуть, усім знайоме згущене молоко із зображенням білявого хлопчика на етикетці. Як виявилося, це дитячий портрет Олександра Бабіча. Це одеський історик та краєзнавець, а нині волонтер, який допомогає Збройним силам України — "ганяє тачки", знаходить рації та збирає аптечки

Про це 20 квітня розповів одеський журналіст Денис Соколов у своєму Twitter.

"В Одесі багато хто про це знає: Саша — це брендфейс згущенки. Той самий завод у Первомайську будував його дід, працював там його батько, ну й так вийшло, що малу дитину сфоткали для етикетки згущенки. Але відомий став не цим. А тим, що Саша — один з найвидатніших одеських істориків. В нього є крута книга й лекції про Одесу періоду окупації німцями-румунами та підпілля. Він серед перших працював з розсекреченими архівами КДБ", — розповів Денис Соколов.

Олександр Бабіч / Фото: Денис Соколов

Хто такий Олександр Бабіч

Олександр Бабіч заснував туристичне агенство "Тудой-Сюдой" в Одесі. Він є автором книг, сценаріїв та статей про історію України та Одеси. Також історик неодноразово брав участь у археологічних розкопках на території Одеси та області.

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Зараз Бабіч волонтерить — "ганяє" автівки, знаходить рації та збирає аптечки для ЗСУ. Українським захисникам він допомогає з 2014 року.

"У день загибелі Да Вінчі він виклав спільну фотографію з Дмитром і Аліною з прогулянки в Одесі. З етичних причин хай вона залишиться на його сторінці. Але знайте, що ось така світла дитини зі згущенки зараз такий правильний та світлий дядько", — написав Денис Соколов.

Олександр Бабіч / Фото: Денис Соколов

Хлопчик зі згущеного молока

У 2017 році історик Олександр Бабіч розповів історію зі своїм портретом. Він пояснив, що його дідусь працював заступником директора Первомайського молочноконсервного заводу, тому він міг собі дозволити "розкіш стати обличчям згущеного молока".

"Років 40 з гаком тому Вітя Усович намалював мій портрет, щоб потім з нього зробити етикетку на банку згущеного молока. Після кількох художніх і поліграфічних трансформацій великого мого лику стало багато, користі від цього мало", — писав Олександр Бабіч на своїй сторінці в Facebook.

Скриншот зі сторінки Олександра Бабіча в Facebook

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