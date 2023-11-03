Хлопчик з України загинув внаслідок потужного шторму "Кіаран" в Бельгії: подробиці трагедії

Шторм "Кіаран", який лютує у Західній Європі, став причиною смерті щонайменше 12 людей, серед яких - п'ятирічний український хлопчик.

Український хлопчик загинув у бельгійському місті Гент через шалений шторм. Там зафіксували вітер швидкістю 207 км/год.

Про трагічний інцидент повідомляє BBC News Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Можемо підтвердити загибель українського хлопчика в Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам. Наше посольство в Бельгії на зв‘язку із поліцією та соціальними службами, а також рідними", - зазначили у МЗС.

За інформацією бельгійських ЗМІ, п'ятирічний хлопчик та ще одна трирічна дитина перебували на майданчику, коли під час шторму на них впали гілки дерев. Хлопчика госпіталізували, але від отриманих травм він помер. Інша дитина зазнала легких травм, які не загрожують її життю.

Крім того, у Генті загинула також і 64-річна німкеня, на яку впало зламане дерево у парку. Разом із нею була її дочка, яка отримала перелам ноги.

Шторм також спричинив повені в Італії, від яких зокрема постраждав італійський регіон Тоскана. Там загинули щонайменше п'ятеро людей, а ще кількох вважають зниклими безвісти.

Червоний рівень метеорологічної загрози також оголосили у Словенії та Хорватії. Синоптики попередили про сильні вітри, град і грози, а влада Словенії заявила про один із найсильніших циклонів за останні 10 років.

Нагадаємо, шторм "Кіаран", який вирує на північному заході Європи, дістався Британії, Франції, Іспанії та Нідерландів, завдавши країнам руйнівних наслідків. ТСН.ua зібрали все, що відомо про наслідки негоди.